Handelsidee

In diesem Wikifolio wird in in Regionale ETFs investiert die versuchen mehr Regionen der Welt abzudecken als der MSCI World Index. Zusätzlich werden Schwerpunkte auf Wachstumsstarke Regionen gelegt. Diese Anlageidee wird umgesetzt indem in mehrere regionale ETFs investiert wird, um eine breitere und flexiblere Abdeckungen des Marktes zu erreichen. mehr anzeigen