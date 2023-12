Focus Growth by WSC ist ein aktiv geführtes Portfolio mit Fokus auf maximalen Gesamtertrag. In das Depot kommen branchenübergreifende Aktientitel aus aller Welt mit einer überwiegend kurz- bis mittelfristigen Haltedauer. Neben Wertpapieren kann zusätzlich in ETFs, Fonds und Zertifikate investiert werden. Für die Auswahl der Wertpapiere und Zertifikate können die Branche, die (Unternehmens-)Ausrichtung und das Unternehmensportfolio berücksichtigt sowie (Unternehmens-)News, Markt- und politische Entwicklungen zur Entscheidungsfindung dienen. Momentum-Indikatoren und Kennzahlen wie KGV, Schuldenquote, Umsatzstabilität, Unternehmensentwicklung der letzten 5 bzw. 10 Jahre (Zuwachs Umsatz & Cashflow, …) können darüber hinaus herangezogen werden. Für die Auswahl der ETFs bzw. Fonds können unter anderem Ratings/Indikatoren wie Scope Mutual Fund Rating, Morningstar, FWW FundStars und/oder SRRI zugrundegelegt werden. Darüber hinaus kann die Anlagestrategie des jeweiligen ETFs/Fonds, die Kursentwicklung und Kennzahlen wie z.B. Volatilität oder Sharpe-Ratio in die Entscheidung mit einfließen. Der Anlagehorizont soll tendenziell im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen.