Wachstumstitel Welt plus

Es soll in Unternehmen investiert werden die mind. eine 8% Umsatzsteigerung in diesem und im nächsten Jahr vorweisen. Es gibt keine Länder -und Branchenbeschränkungen. Es wird jedoch vermieden in Tabak- und Rüstungsunternehmen zu investieren. Es darf auch short gegangen werden bei Unternehmen deren Bewertung als überzogen angesehen werden kann. Insgesamt darf die Gewichtung von Nicht Aktien max. 25% zum Kaufzeitpunkt des Portfolios ausmachen.