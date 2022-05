V4F - Faktor X

Dieses Portfolio soll entsprechend dem "Faktor X" investieren. Der Faktor X ist eine von mir selbst konzipierte, kombinierte Kennzahl, die die Unternehmen in den Faktoren Qualität, Value und Growth sowie in den Faktoren Volatilität und Momentum relativ zur Grundgesamtheit ratet. Nur diejenigen Unternehmen, die in jedem Faktor mindestens zu den besten ca. 40 % aller Unternehmen zählen, gelangen in die engere Auswahl. Für die Unternehmen der engeren Auswahl wird je Faktor eine Rangliste gebildet und darauf basierend ein Gesamtranking. Die besten 25 Unternehmen sollen dann das Wikifolio bilden. Die Zusammensetzung des Wikifolios soll regelmäßig überprüft werden. Umschichtungen sollen entsprechend den aktuellsten Kennzahlen und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten regelmäßig vorgenommen werden. Insgesamt werden derzeit 43 Kennzahlen als Basis für die Faktoren und damit auch für das Gesamtranking des Faktor X analysiert.