Handelsidee

Das wikifolio "iLoveTrading - US-Sentiment" soll den MSCI USA Index auf langfristiger Basis schlagen.



Die Sentiment-Theorie betrachtet die Stimmung unter Anlegern als Kontraindikator: Sind die Anleger optimistisch, droht ein Ausverkauf. Sind sie jedoch pessimistisch gestimmt, so kann es kaum noch Verkäufer am Markt geben. Wer pessimistisch wird, der hat bereits verkauft – andernfalls hätte er noch Hoffnung auf bessere Kurse. Und wenn nun alle bereits verkauft haben, dann wird jeder, der vom Pessimisten zum Optimisten gewandelt wird zum Käufer, sorgt also für höhere Kurse.



Entscheidungsfindung: Sentiment Indikatoren wie z.B. der Fear & Greed Index von CNN.



Im wikifolio sollen ETFs gehandelt werden.



Der Anlagehorizont soll hierbei überwiegend langfristig sein.