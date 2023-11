Das wikifolio "Value und Trend" verfolgt eine Strategie, die sich auf deutsche Aktien, verschiedene ETFs und Faktorzertifikate konzentriert. Diese Strategie basiert auf einem "Value"-Ansatz, was bedeutet, dass die Auswahl der Vermögenswerte auf einer gründlichen Analyse der Fundamentaldaten beruht. In schlechten Börsenphasen ist das Ziel, gegen den allgemeinen Trend zu handeln und Wertpapiere auszuwählen, die unterbewertet sind. Dies ermöglicht es dem Portfolio, Verluste zu minimieren oder sogar Gewinne zu erzielen, wenn die Märkte rückläufig sind. In positiven Marktphasen strebt das Portfolio jedoch auch solide Renditen an, indem es von steigenden Aktienkursen profitiert. In Zeiten, in denen es klare Trends auf den Märkten gibt, werden Faktorzertifikate für Anlageklassen wie Indizes, Währungen und Rohstoffe gehandelt. Dies kann dazu beitragen, von den Trends zu profitieren und die Performance zu steigern.