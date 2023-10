Zolas Langfristanlage

Die Anlage ist auf einen langfristigen Zeitraum ausgelegt und enthält ausschließlich Aktien. Ziel ist langfristig eine kontinuierliche Wertsteigerung zu erreichen. Es wird in Unternehmen investiert, die bereits in der Vergangenheit eine gute Performance aufweisen. Zudem wird darauf geachtet , das das zugrunde liegende Geschäftsmodell für jedermann verständlich und nachvollziehbar ist. Ständiges Kaufen und Verkaufen ist meines Erachtens nicht zielführend. Dennoch wird regelmäßig überprüft, ob Änderungen an der Zusammensetzung des Depots notwendig erscheinen.