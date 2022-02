RULING THE WAVES

Handelsidee

Zyklen der Entdeckung, Chaos und Wohlstand. Vom Kompass bis zum Internet. Dieses Zertifikat wird weltweit in Tech Aktien und Value Aktien investieren, die hochgradig innovativ und schnell sind. Unternehmen die das Potenzial haben die Welt nachhaltig zu verändern und zu verbessern. Jede Aktie wird vor dem Kauf analysiert. Das Geschäftsmodell und das Management wird hierbei unter die Lupe genommen. Besonders wichtig sind Insidertransaktionen, die ich ebenfalls oftmals verfolgen und beim Aktienkauf und Aktienverkauf berücksichtigen werde. Meine Handelsentscheidungen und Anlagedauer werden durch die Geldpolitik der FED und EZB beeinflusst werden, weil der Faktor Geldpolitik einen besonderen Einfluss auf die Börsen und Finanzmärkte hat. Es werden Börsenzyklen wie das DOW GOLD RATIO, MARGIN DEBT, SHILLER KGV, BACKTESTING und vieles mehr in meiner Entscheidungsfindung berücksichtigt. mehr anzeigen