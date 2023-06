41Investments

Ich investiere seit über 12 Jahren. Vom Trading in allen Anlageklassen wie Aktien, Forex und auch Rohstoffen bin durch Studium der langfristig erfolgreichen Investoren bei meinem fundamentalen Ansatz angekommen. Durch meinen Master in Finance, langjähriger Berufserfahrung als Controller und der Zusammenarbeit mit erfolgreichen Investoren habe ich meinen Ansatz stetig verbessert. Eine Aktie kann nur langfristig ein erfolgreiches Investment sein, wenn das dazugehörige Unternehmen erfolgreich agiert. Um diese Unternehmen zu finden und attraktive Einstiegspunkte zu identifizieren analysiere ich die Geschäftszahlen und Unternehmensberichte. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years