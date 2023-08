Gianluca Kammerer

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie interesse für mein Trader-Profil aufweisen. Ich bin ein 31 jähirger Bänker, welcher vor ca 1,5 Jahren ausgestiegen ist. Seit dem 1.06.2023 Verwalte ich mein "Privatvermögen". Während meiner 6 Jahre Berufserfahrung am Finanz Markt war mein privates Handeln aufgrund von Regularien sehr eingeschränkt (Anzahl der Erlaubten Transaktionen p.a.). Durch diesen Sachverhalt habe ich gelernt, nicht die Anzahl der Transaktionen ist relevant, viel eher geht es darum sich gut auf einen Trade vozubereiten und die entsprechenen Trades prozentual an das Gesamtpotfolio anzupassen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years