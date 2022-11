Die Wikifolios ABV_Leipzig des studentischen Vereins "Akademischer Börsenverein Leipzig e.V." und unsere anderen Wikifolios an der Universität Leipzig dient der Teilnahme an der BVH Portfolio Challenge. Mitglieder des Vereins versuchen über unterschiedliche Zeiträume europäische sowie US-amerikanische Aktien, Indizes und Derivate aus unterschiedlichen Branchen zu handeln und eine entsprechend hohe risikoadjustierte Performance mit einem möglichst breit diversitfizierten Portfolio zu erreichen. Einzelne kleine Teams konzentrieren sich hierbei auf bestimmte Branchen und Märkte, dessen Analysen im Anschluss durch die verantwortlichen Fondsmanager evaluiert werden. show more

