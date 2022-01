ACHerzberger

Meine Faszination für die Finanzmärkte begann im Alter von 16 Jahren - damals noch beim Planspiel Börse der Sparkassen. Durch Selbststudien und stetige Verfolgung des Geschehens an den Finanzmärkten wuchs mein Interesse immer weiter uns so folgte mein erster eigener Trade im Alter von 18 Jahren - zu dieser Zeit investierte ich verstärkt mit geringem Kapital in Newcomer wie Netflix oder Tesla, aber auch Apple, Amazon und Walt Disney gehörten zu meinen ersten Investitionen. Über die Jahre entwickelte ich meine Strategie stetig fort und Begann auch den Handel mit derivativen Finanzprodukte, wodurch ich Anfangs negative Erfahrungen sammeln musste - doch dies hielt mich nicht ab und ich entwickelte meine eigene erfolgreiche Tradingstrategie und die Ergebnisse sprechen für sich. Eine Sache blieb aber stetst unverändert - das Ziel möglichst große Performance zu geringem Risiko zu erreichen. Disziplin, Ausdauer und einen kühlen Kopf in den schwierigsten Situationen zu bewahren - eine Gegenmeinung zum Konsens einzunehmen und somit zur Gewinnerzielenden Elite an den Börsen zu gehören - brachte mir den Erfolg. Gerne möchte ich Sie begleiten und ebenfalls erfolgreich an der Börse partizipieren lassen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years