Willkommen auf meinem Wikifolio Als Trader bin ich seit über 10 Jahren leidenschaftlich und täglich aktiv in diesem Bereich tätig. Meine Faszination für den Handel begann vor mehr als einem Jahrzehnt, und seitdem habe ich kontinuierlich Erfahrungen gesammelt und meine Fähigkeiten verbessert. Durch meine Tätigkeit als Trader habe ich eine Vielzahl von Marktbedingungen und Trends erlebt. Diese Erfahrungen haben es mir ermöglicht, verschiedene Handelsstrategien zu entwickeln und anzupassen, um auf veränderte Marktgegebenheiten zu reagieren. Ich habe in der Vergangenheit sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht und aus beiden gleichermaßen wertvolle Lektionen gelernt. Die Höhen und Tiefen des Marktes haben mich gelehrt, geduldig zu sein, Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years