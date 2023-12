AEYInvestor

Portfolio Generelle Information zum Portfolio: -Größtenteils amerikanische Unternehmen (stärkste Wirtschaft-Weltwirtschaft) -nur Aktien mit Marktmachtposition (hohe market Kap.-Big Player, keine kleinen Unternehmen höhere Volatilität) -hohe diserverizierung dadurch geringeres Risiko weniger Schwankungen, weniger zyklisch -top Player (nur sogenannten Champion Aktien, haben seit mindestens über 20 Jahren den Markt outperformt) -perfektionierte Aufteilung in Wachstum sowie Dividenden Titel führt zu Stabilität und stetigen Wachstum sowie hohen Cashflow für nach oder neu investionen -keine Etfs trotz meist geringere Volatilität (mehr unternehmen bsp:S&p 500)=GRUND klares Ziel der outperfomens (in kauf nahme der anfangs höheren Volatilität) -anlagehorizont langfristig show more

