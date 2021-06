- Mehr als 10 Jahre Erfahrung als Investor, seit 2015 Managing Partner eines Venture Capital-Fonds - B.Sc. und M.Sc. in Finance von der WHU - Otto Beisheim School of Management - Strategien ausgerichtet an verschiedenen Value-Kriterien (in Anlehnung an Kriterien von Benjamin Graham, Warren Buffet/Charlie Munger, Mohnish Pabrai) - Investmentfokus: a) Growth- und Techwerte mit langfristig außerordentlich hohen Renditechancen, jedoch kurz- bis mittelfristig ggf. hoher Volatilität b) Small, Mid, und Large Cap-Werte, die nach Value-Kriterien bewertet und ausgewählt werden, mit üblicherweise kurz- bis mittelfristiger Haltedauer show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years