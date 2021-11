Thomas Kurek

Ich besitze keine große Tradingerfahrung und bin kein hauptberuflicher Trader. Zur Anlage in Aktien kam ich hauptsächlich durch meine Suche nach einer soliden und möglichst schwankungsarmen Altervorsorge, die auf verschiedenen Assets beruht und u.a. Aktien beinhaltet. Nach Lektüre zahlreicher Bücher und dem Studieren der historischen Entwicklungen verschiedener Assets und Aktienindizes über große Zeiträume (u.a. Dow Jones in Relation zu Gold, die sogenannte Dow-Gold-Ratio), wurden die Wikifolios für dieses Dachwikifolio sorgsam ausgewählt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: No experience Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years