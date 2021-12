John Bettels

An Trading Algorithmen finde ich einerseits interessant, dass man sich mit ihnen (zumindest teilweise) korrelativ von temporären Markt-Trends entkoppeln kann, um so den Launen des Marktes etwas weniger ausgeliefert zu sein als bei einem Buy-and-Hold-ähnlichem Handelsansatz. Andererseits ist es aber auch spannend, mit den historischen Daten längst vergangener Jahre und Jahrzehnte Strategien, Ideen und Handelsansätze experimentell zu erproben und zu entwickeln, die man dann letztlich vom simuliertem und theoretischem Handel in der Vergangenheit auf den realen Handel in der Zukunft überträgt. Ende der 1980er Jahre und in den 1990er Jahren habe ich mir Kenntnisse in diversen Programmiersprachen autodidaktisch angeeignet. Seit ich mich Ende der 1990er Jahre begann für Aktien zu interessieren, fing ich Step by Step damit an, eigene Chart-Analyse-Tools und eigene Backtesting-Tools zu programmieren, um so mit ersten Handels-Algorithmen und mit ersten proprietären Indikatoren zu experimentieren. 2021 habe ich eine neue Backtesting und algorithmische Trading Software namens "Time Machine" entwickelt mit der ich gegenwärtig alle meine Ideen für neue Handels-Strategien teste, entwickle und auch täglich anwende (diese Software ist jedoch nicht käuflich zu erwerben und wird auch nicht im Web von mir zum Download angeboten, sondern ich habe sie nur zur Eigennutzung entwickelt). show more

Awards of all wikifolios

Regular activity