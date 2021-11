John Bettels

Obwohl ich beruflich nicht mit Software-Entwicklung zu tun habe oder hatte, habe ich mir seit den 1980er-Jahren autodidaktisch Kenntnisse in der Software-Entwicklung und in der Programmierung angeeignet. Seit ich mich Ende der 1990er Jahre begann für Aktien zu interessieren, begann ich Step by Step damit, eigene Chart-Analyse-Programme, eigene Backtesting-Programme, Handels-Algorithmen und proprietäre Indikatoren zu programmieren und damit zu experimentieren. An algorithmischem Aktien-Handel finde ich die Idee interessant, sich mit mechanischen Handelssystemen (zumindest teilweise) von temporären Markt-Trends zu entkoppeln und so den Launen des Marktes nicht völlig ausgeliefert zu sein. Mit meinen Wikifolios möchte ich mein langjähriges Know How für mich und andere Anleger professionell verwerten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years