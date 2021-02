AndreasVenzl

Seit 5 Jahren interessiere ich mich nun für die Finanzwelt und die unterschiedlichen Instrumente der Börse. Ich bin ein großer Technikfan und angestoßen durch mein Ingenieurstudium, weckten verschiedene Tech-Firmen mein Interesse an der Börse. Zur Entscheidungsfindung betrachte üblicherweise ich die aktuelle Marktlage, die allgemeinen politischen Situationen und mein technisches sowie wirtschaftliches Know-How, um langfristig von globalen Veränderungen zu profitieren. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years