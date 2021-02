Markus Krieg

Schon als Schuljunge war ich fasziniert von Aktien und beschäftigte ich mich mit der Börse. Als andere die Zeitschrift "Bravo" lasen, las ich die "Wirtschaftswoche" und das "Handelsblatt", um wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Meine Erfahrung mit Wertpapiermärkten beträgt mittlerweile über 35 Jahre. Durch mein 1996 abgeschlossenes Elektrotechnik-Studium und die berufliche Tätigkeit als Dipl.-Ingenieur bin ich analytische Ansätze gewohnt und entwickelte im Laufe der Jahre meinen Handelsansatz weiter hin zu regelbasierten Strategien - vorwiegend auf Basis der technischen Analyse. Dabei ist mein Ziel stets, besser als die großen Aktienindizes zu performen. Ich bevorzuge wachstumsorientierte Handelsideen, d. h. gegenüber den Ertragserwartungen tritt die Sicherheit der Anlage stärker in den Hintergrund. Damit stehen zunehmenden Ertragserwartungen natürlich auch deutlich steigende Risiken gegenüber und werden von mir bewusst in Kauf genommen. Hinweis: Ich kann in eigene Positionen der in meinen wikifolio-Musterdepots behandelten Werte investieren. Ich übernehme keine Verantwortung für Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier in meinen Musterdepots geführten Positionen und Meinungen stellen keine Anlageberatung dar, sondern sollen lediglich Inspirationen für eigene Anlageentscheidungen liefern. Es handelt sich nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity