Ich beschäftige mich intensiv mit der Erforschung aktueller EV-Trends, des technologischen Durchbruchs in der Batterieentwicklung, voll selbstfahrender Fahrzeuge und Auto-Chips. In meiner Aktien Auswahl setzte auf eine fundamentale Analyse und aktuelle Markt-Trends. Für den Auswahl der Portfolio Titeln nutze ich grundsächlich die Methode der Diskontierung der zukünftigen Cash-Flows. show more

Experience in securities trading Risk class 1: No experience Risk class 2: No experience Risk class 3: No experience Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years