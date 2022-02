Ich bin seit mehr als 10 Jahren an der Börse aktiv und habe oft auch beruflich mit dem Kapitalmarkt zu tun, sodass ich durch verschiedene Marktlagen hindurch Erfahrung sammeln konnte, insbesondere im Handel mit Aktien und Derivaten. Ich bin der Meinung, dass gute Anlageentscheidungen immer einer fundamentalen Logik standhalten müssen um wirklich langfristig erfolgreich zu sein und zu bleiben. Daher liegt mein Fokus auf den langfristigen globalen Entwicklungen (geo-politisch, finanziell, aber auch sozio-ökonomisch) und wie man diese am besten mit den richtigen Finanzinstrumenten und Strategien zu seinem Vorteil nutzen kann. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years