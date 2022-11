Es werden bevorzugt disruptive Growth-Stocks gehandelt. Unternehmen mit stabilen Einnahmen/Cashflows, Kunden, die in Abonnementverträgen gebunden sind oder regelmäßig Einnahmen haben, werden genauer analysiert und bei Erfüllung aller Investment-Kriterien in das Portfolio mit aufgenommen. Es besteht kein Interesse an zyklischen Unternehmen oder Unternehmen, die hohe Investitionsausgaben haben. Des Weiteren werden keine Unternehmen, die stark von der Konjunktur abhängig sind, gehandelt. Anzahl der Positionen im Portfolio und die Gewichtung: 18-20 Positionen sind der Sweet Spot. Dabei werden die Vorteile der Konzentration ausgenutzt, ohne dass es zu einer "Verschlechterung" kommt. Es ist schwer, 30, 40 oder 50 wirklich herausragende Unternehmen zu finden. Größere Positionen liegen in der Regel bei 8-10 %. Checkliste: ✅ Unternehmen wachsen mind. 20-30% pro Jahr auf Basis des Umsatzes. ✅ Der Wettbewerb ist weitgehend irrelevant. ✅ Solides Management-Team. Positionen werden reduziert, wenn die Bewertungen zu hoch sind und zukünftiges Wachstum im Preis enthalten ist. Positionen werden so lange gehalten, so lange die Bewertungen moderat oder gering ist. Ich verwende keine Stop-Loss-Verfahren. Mein "Stop-Loss" ist die Geschäftsentwicklung. Wenn sich die Investment-These eines Unternehmens ändert und ich nicht mehr von dem jeweiligen Unternehmen überzeugt bin, bin ich sofort raus. Hinweis: Die Volatilität im Growth Sektor ist sehr hoch. show more

