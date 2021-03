Bastian Schönfeldt

show more

Als gelernter Versicherungskaufmann und Vermögensberater kam ich schon in den frühen 2000er Jahren erstmal mit spekulativen Anlagen und Immobilien in Berührung. Durch mein anschließendes Studium als Medienmanager und meiner Arbeit in der Lizenzabteilung konnte ich darüber hinaus noch weitere wertvolle Einblicke in die Wertschöpfungsketten etablierter Unternehmen werfen. Final führte ich dann als GF und Teilhaber meiner eigenen GmbH die Bücher insbesondere im Bereich GuV, KLR & FiBu. Jahrelang war Trading hierbei für mich nur eine unkomplizierte Möglichkeit gewesen passiv mein Einkommen aufzubessern. Doch durch den Verlust meines Hauptjobs konnte ich mich nun auf einmal voll und ganz auf die Newslage der internationalen Märkte konzentrieren und aus dem bisherigen Hobby meinen neuen Beruf machen. Ich verfolge täglich zu jederzeit das aktuelle Marktgeschehen und die Kursverläufe. Bin darüber hinaus in diversen Börsenforen, YouTube Kanälen, Börsenbriefen, HotStock Reports und IPO Monitoren angemeldet und proaktiv engagiert und informiere mich stetig weiter. Aktuell führe ich zwei eigene erfolgreiche Echtgelddepots sowie ein weiteres Musterdepot. Darüber hinaus ein weiteres Echtgeld Kryptodepot im Strong Hold und Daytrading mit großem Erfolg. Alles ohne Hebel oder sonstigen SchnickSchnack ! Aus diesem Grunde möchte ich meine Investmentideen hier teilen, um auf diesem Wege dem einen oder anderen einen gedanklichen Anstoß und Meinungsaustausch anzubieten. Ich freue mich auf konstruktive Zuschriften, Anfragen & Investitionen. Mit besten Grüßen, Euer BAYTEST80 -- Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich in diverse Einzeltitel aus diesem Wikifolio selbst persönlich investiert bin und somit ein möglicher Interessenkonflikt vorliegt. https://de.wikipedia.org/wiki/Interessenkonflikt Ich weise ferner ausdrücklich daraufhin, dass zu jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten gehalten und auch wieder aufgelöst werden können sowie Gewinnmitnahmen erfolgen und Positionen ausgebaut oder verkleinert werden. Alle Angaben und Investitionen wurden und werden nach besten Wissen und Gewissen vorgenommen. Es besteht keinerlei An- oder Einspruch auf Rückerstattung von eventuell entstandenen Vermögensverlusten.