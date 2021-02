- Meine Investment Ideen ziehe ich insbesondere aus meinen professionellen Erfahrungen im Bereich Technologie und Mobilität - Daher fokussiere ich mich auf fundamentals um die Unternehmen und Märkte zu verstehen und so zu beurteilen, wer ein Marktführer in einem Mega-Trend ist. show more

Experience in securities trading Risk class 1: No experience Risk class 2: No experience Risk class 3: No experience Risk class 4: No experience Risk class 5: No experience