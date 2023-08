Achim Braun

Börsenerfahrung seit über 40 Jahren, vorzugsweise mit hochspekulativen Anlageinstrumenten wie Optionen, Hebelzertifikaten und CFD's. 1 Crash im Stil von Nick Leeson, leider um den Faktor 2000 zu klein, so dass der Crash mein persönliches Problem war, nicht das der Bank. In der Zeit beständiger Börsen-Hausse seit 1990 unbeirrbar als Perma-Bär unterwegs. Erstaunlich, dass ich heute immer noch Kapital zum Investieren habe. Seit 2019 habe ich beschlossen, es auf meine alten Tage hin mal richtig zu machen, nicht ständig falsch und gegen den Trend. Wahrscheinlich werde ich der erste Bär im Börsen-Zoo sein, der ausschliesslich long unterwegs ist. Ausgerechnet jetzt, wo die Zeiten schwieriger werden. Aber das erhöht den sportlichen Anreiz. Mathematisch-technische Vorbildung. Technisch orientierter Tradingstil. Ich arbeite an meinen psychologischen Tugenden (Stichworte: FOMO, FUD etc.). show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years