Julian Ruck

Schon als Kind faszinierte mich die Welt der Finanzen. Durch den Beruf meines Vaters (Vermögensverwalter) war ich schon immer mitten im Börsengeschehen und wurde so, mit der Zeit, immer mehr mit der Materie vertraut. Meine jahrelangen Erfahrungen an den internationalen Finanzmärkten werden mithilfe eines Studiums in Wirtschaftsrecht (BWL und JURA/JUS) vertieft. Da man am Aktienmarkt niemals auslernt, wird nicht nur meine Investmentstrategie optimiert sondern auch mein "know how". Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Verfasser/Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

