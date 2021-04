Michel Bunge

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass das Risiko eines Totalverlustes mit einem breit diversifizierten Portfolio fast 0% beträgt. Besser noch: die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einem gut gestreuten Portfolio auf lange Sicht immer eine Rendite erzielen beträgt annähernd 100%. Selbst wenn man am ungünstigsten Zeitpunkt investiert, würde man langfristig mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit einen Gewinn erwirtschaften. Obwohl das Wissen für jeden zugänglich ist, ist der Großteil der Menschen nicht in Aktien investiert. Aktien als Anlageklasse bieten aus meiner Sicht die optimale Balance zwischen Risiko und Rendite. In Zeiten von Niedrigzinspolitik gibt es de facto keine gute Alternative mehr. Aus diesem Grund sollte sich meiner Meinung nach jeder mit börsennotierten Unternehmen beschäftigen. Mit meinen Wikifolios möchte ich Anreize schaffen sich mehr mit dem Thema Börse zu beschäftigen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity