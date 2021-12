Über 15 Jahre Börsenerfahrung. Nach unterschiedlichen Anlagestrategien - Seit einigen Jahren Fokus auf eine langfristige Wertsteigerung. Highlights im privaten Depot: Buy and Hold (Beispiel: Siemens - Einstand <40€ seit 2008.) Verbilligen (Beispiel: Daimler – Einstand 32€ im Jahr 2013 – Volumen verdreifacht am 20.04.2020 zu je 18,67€) 2021 Geld verdient mit Tesla Shorts. Learnings: Verkäufe ohne trailing-stop-loss in der Vergangenheit zu früh getätigt. (Beispiel Sixt Einstieg 2020 zu je 34€ - Verkauf zu 65€) Background: Bachelor of Arts Business Administration, Master of Science Business Informatics. Viele Jahre Berufserfahrung in der Automobil-Wirtschaft, sowohl bei einem namenhaften deutschen OEM sowie innerhalb der Zuliefererindustrie. Tiefe Einblicke in die Wertschöpfungsstrukturen der E-Mobility. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years