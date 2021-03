Benjamin Romroth

Hallo und viele Grüße an alle geneigten Leser* Per Zufall wurde ich auf "wikifolio" Aufmerksam. Direkt hat es mich an das Sparkassenbörsenspiel aus der Schulzeit erinnert. Etwas, das mir tatsächlich viel Freude bereitet hat. So ungefähr scheint es hier auch zu funktionieren. Nur mit dem Unterschied, das man bei wikifolio - sofern alle Voraussetzungen erfüllt sein sollten - aus dem Spiel tatsächlich ernst werden kann. Auch wenn ich nicht daran glaube, es als Zielsetzung habe, meine wikifolios irgendwann tatsächlich zum kaufbaren Zertifikat zu führen (was grundlegend daran liegt, das ich dies nicht zu entscheiden habe ;-). Kann dies - zumindest theoretisch - geschehen. Erfahrungen mit Finanzprodukten sind vorhanden. Nach der Konfirmation habe ich das erhaltene Geld seinerzeit in einen EURO STOXX Fond gesteckt (UnionInvest). Jung und blauäugig 2,3 Jahre mit deutlichem Verlust wieder verkauft. Jahre später habe ich bei Hansainvest per Sparplan Geld in diverse Investment Produkte gesteckt (Geldmarkt, Edelmetalle etc.). Ebenfalls nicht gerade erfolgreich. Damals gab es noch keine Neo-Broker und die Gebühren /Gesamtkosten haben so gut wie immer jeden evtl. anfallenden Gewinn aufgefressen. Was jedoch auch an den begrenzt invertierbaren Summen meinerseits lag. Aus Interesse und Neugier habe ich dann vor gut 20 Jahren hier und da über die Hausbank die ein oder andere Aktie gekauft. Ohne Gewinnabsicht, aus Neugierde wie das funktioniert, was alles an Verwaltung (Steuer etc.) auf einen zukommt usw. Investmentprodukte haben mich immer schon interessiert. Leider habe ich dies in den letzten Jahren etwas aus dem Auge verloren, sodass ich erst 2020 die Welt der ETF für mich entdeckt habe. Das ist ganz genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe, da es für mich und meine finanziellen Möglichkeiten geradezu ideal ist. Solche eine Möglichkeit hätte ich mir schon damals zu Zeiten der Konfirmation gewünscht. Aber wie sagt man doch "besser spät als nie" ^_^ Nichtsdestotrotz plane ich in ca. 3 - 4 Jahren dank der Möglichkeiten der Neo -Broker einige, wenige ausgesuchte Aktien per Sparplan zu erwerben. Bis dahin werde ich mich jedoch auf erstmal auf eine ETF Basis konzentrieren. Was mich wieder zu den wikifolios bringt. Da ich wie schon erwähnt nicht sonderlich vermögend bin, ist es mir nicht möglich meine hier erstellten wikifolios direkt bei einem Broker auch nur ansatzweise zu realisieren. Vielleicht wird ja mal eines hiervon tatsächlich handelbar, dann würde ich mich auch daran beteiligen. Ob es dann auch die 5.000 € werden, um die Auszeichnung „Real Money“ bzw. "Real Money Trader" zu erhalten, wage ich zu bezweifeln. Das wäre natürlich die Goldrandlösung und ein persönlicher Traum der in Erfüllung ginge. Vielleicht wäre hier dann auch ein Sparplan möglich... Allerdings würde das dann bei mir gut 4 - 5 Jahre pro Wikifolio dauern (Stand 21-03-01). Nichtsdestotrotz ist das ein schöner Gedanke und etwas, dass ich im Fall eines Falles tatsächlich in Angriff nehmen würde. Was man getrost als festes Versprechen verstehen kann und soll ^_^. In diesem Sinne allen geneigten Lesern und Interessenten vielen Dank. An dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, das ich KEIN Fachmann in Sachen Finanzwelt bin. Ich bin kein Banker, Vermögensverwalter oder sonst wie in diesem Bereich ausgebildet oder gar tätig. Lediglich ein Laie oder von mir aus auch Dilettant im eigentlichen Sinne des Wortes, der vor allem Freude daran hat zu beobachten wie sich seine Ideen theoretisch entwickeln. * klassische Bezeichnungen wie z.B. "Leser" sind bei mir grundsätzlich Geschlechtsneutral geltend für Männlein und Weiblein gleichermaßen. Die Gender spezifischen Spitzfindigkeiten unterstütze ich nicht, den "Hype" darum kann ich nicht so recht verstehen. show more

