Danijel Camparevic

Ich investiere schon seit ca 10 Jahren sehr erfolgreich am Markt und wollte nun der breiten Masse eine Chance geben hier entsprechend eine sch├Âne Rendite einzufahren :) Der Fokus liegt auf das Thema Sicherheit, breite Streuung von Unternehmen und gute Gelegenheiten zu nutzen und somit am Ende eine ├╝berdurchschnittliche Rendite einzufahren. Es werden aussichtsreiche Chancen gesucht, die anhand der Charttechnik, den Unternehnenskennzahlen und den aktuellen Markt - Trend zusammen Sinn ergeben, um ein entsprechendes Invest einzugehen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years