Christian Radtke

Ich beschäftigte mich schon früh mit der Börse und den Kapitalmärkten der Welt und kaufte pünktlich zu meinem 18. Geburtstag meine ersten Aktien. Heute verdiene ich, nach einer Ausbildung in der Bank, anschließendem BWL-Studium und Praktika bei einer systemrelevanten Privatbank in der Cash-Group, mein Geld fast ausschließlich durch aktives handeln. Ich handle Aktien, Derivate und ähnliche Finanzinstrumente, früher auch Devisen. Als Grundlage für meine Investment-Entscheidungen dienten diverse Bücher und technische Analysen, mittlerweile häufiger gepaart mit einer Fundamental- und Marktanalyse. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years