Martin Dünger

Ich habe aktuell über mehrere Jahre Erfahrung mit der Anlageform Aktien. Ein Schulkollege hat mich in der Vergangenheit auf diese Anlagemöglichkeit aufmerksam gemacht und mich regelrecht davon überzeugt langfristig in Aktien zu investieren. Es wird in weltweite Qualitätsaktien investiert. (Schwerpunkt ist hierbei die USA) Dabei sollten die Gewinne dieser Unternehmen mindestens um 10% in den letzten 5 Jahren gewachsen sein. (Es gibt aber auch Ausnahmen, so wie gerade im aktuellen Marktumfeld). Wenn temporär viele Aktien günstiger zu handeln sind. Die Aktien werden nach der (Buy and Hold) Strategie lange gehalten. Zweitens werden zu bestimmten Aktien (Call Optionsscheine gekauft) um diese Aktien Im Aufwärtstrend zu begleiten. Hier werden grundsätzlich lange Laufzeiten gewählt. Für die Informationsbeschaffung informiere Ich mich täglich. show more

