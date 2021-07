Chrischaan

Ich handle seit ca. 2015 mit Wertpapieren. Initiert durch den Absturz von Volkswagen hab ich meine erste Wertpapierposition aufgebaut. Während die erste Position recht erfolgreich war (50% in 3 Monaten) habe ich danach viele positive und negative Erfahrungen gesammelt. Alles in allem ist aber dennoch ein angenehmer Return bei raus gekommen. Ich arbeite als Projektingenieur. Deswegen besteht bei mir eine höhere Affinität zu Industrieaktien (Industrials), aber auch Geschäftsmodellen des täglichen Bedarfs (Consumer cyclical und defensive). Was nicht heißt, dass keine Unternehmen anderer Sektoren ins Portfolio wandern. Sie kosten mich aber höheren Rechercheaufwand. Ich mag Investoren wie Warren Buffet, Charlie Munger, Peter Lynch oder Mohnish Pabrai, die die neben dem Geschäftsmodell auch stark die Bewertung in ihre Investmentidee einbeziehen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years