Daniel Vogel 24. Durch die wirtschaftliche Lage 21/23 auf den Markt aufmerksam geworden. Seit 2020 im Markt und seit 2023 selber investiert. Meine aktuellen Strategien: 60 % Wachstum Dividenden/ Langfristig für Rente 20 % Clean way Portfolio/ Energiewende 10 % Cannabis Aktien/ Hohes Risiko Aussicht auf hohe Renditen 10 % Krypto/ Bitcoin, Litecoin, Cardano, Algorand, Stellar Ziel: Rentenlücke füllen und wenn möglich früher in Rente show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year