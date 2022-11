Hauptverantwortlich für die Investmentstrategien sind Jonas und Sophie Hartmann. Wir investieren als Familie mit unserer Beteiligungsgesellschaft und möchten einen Schritt in die Öffentlichkeit gehen und unsere Top-Aktien in Wikifolio Strategien emittieren. Zusammen haben wir 8 Jahre Börsenerfahrung. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years