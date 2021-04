Seit 2007 an der Börse mit sowohl als Trauer als auch fundamentaler Investor. Seit 2013 insb. Analyse von Biotech-Werten (vor allem US). Jurist / mit Finanzausbildung / umfangreiche Due Diligence. Stets auf der Suche nach dem besten Chance/Risiko-Verhältnis. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity