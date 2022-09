Marius Ackermann

Schon seit mehreren Jahren und sehr aktive seit August 2007 beschäftige ich mich mit Börse aber auch mit alternative Anlage Möglichkeiten so wie z.B p2p. Seit 2012 setze ich mich ebenfalls mit Hebelprodukten auseinander und betreibe mit beruflich bedingten Unterbrechungen Daytrading. Nach anfänglichem Lehrgeld, zeichnet sich nun eine gute Balance zwischen Aktien investment und daytrading ab. Ich beobachte den Markt täglich, gebe aber eher wenig auf Analysen und habe die Erfahrung gemacht das selbige oft nicht oder nur unzureichend zutreffen. Deswegen versuch ich mir einen eigenen Überblick zu verschaffen und trade was ich sehe, nicht was andere denke. Candlestick pattern zu Technischen Analyse halte ich für hilfreich und beziehe sie in die Entscheidungsfindung mit ein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years