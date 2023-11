Herbert Türk

In den 90er Jahren eröffnete ich ein US Handelskonto, welches direkt an der Wall Street in Sekunden die Aufträge ausführen konnte. Damals eine Sensation. Meine Erfahrung habe ich in den 90er Jahren mit Aktien und Optionsscheinen gesammelt, zuvor vermittelte ich Fonds an Privatanleger. Dies war auch der Grund, warum ich mich immer mehr für die Börse begeistern konnte. Ich wollte meine Kaufentscheidungen nicht aus dem Bauchgefühl heraus treffen und entwickelte aus diesem Grund Handelssysteme. Auch diese waren oftmals nicht tadellos. Aber ich entwickelte mich immer weiter und arbeitete an meinen Fehlern und den Systeme. So kam ich auch auf das Volumen Trading, was aber nicht das typische und zur Zeit so gehypte Volumenprofil ist, sondern eines, welches auch die Geschwindigkeit und Stärke misst. Die größten Erfolge hatte ich mit meinem eigenen Kapital. Im Gegensatz zu Fremdkapital ist es zwanglos und frei. Wenn Kunden merken, dass du einen Kassenbestand hältst, dann ziehen sie sofort Geld ab. Du bist also gezwungen, so schnell wie nur möglich wieder einzusteigen, auch wenn es gar nicht so gut ist. Das brauchte einen Verlust. Ich war von mir und meinen Anlegern enttäuscht. Damit mir so etwas nicht mehr passiert, sage ich gleich voraus, es gibt auch mal Cash. Daraus entwickelte ich ein Risikomanagement- und Prüfsystem für mich und die Märkte. Die Volumenanalyse spielt nun eine sehr bedeutende Rolle. Orientiere dich an den Marktteilnehmern und dem Markt. Ich handle nun mittelfristig, lasse eine höhere Volatilität zu und gehe auf maximale Erfolge. Es wird ein sehr hohes Risiko akzeptiert. Hohe Risiken, hohe Renditeerwartung, aber auch enorme Verluste können mit einhergehen. Mein Timing ist rein rational. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years