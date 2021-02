Martin Riedl

Ich interessiere mich bereits seit Jahren für den Aktienhandel, neben einem abgeschlossenen BWL-Studium habe ich so viel Zeit damit verbracht Bücher zur Bewertung von Unternehmen und Aktien zu verschlingen. Investitionen sollen so immer auf Basis der aktuellen und vergangenen Bilanzkennzahlen sowie aktuellen Chancen getätigt werden. Neben einer Buy-and-Hold Strategie habe ich dieses Jahr auch erfolgreiche high-risk Trades mit Tesla und Grenke Puts abgeschlossen. Ich verbringe täglich mehrere Stunden mit der Aufbereitung der aktuellen Finanznachrichten, sowie dem Scouting nach neuen Plays und der Suche nach günstigen Einstiegskursen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity