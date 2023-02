Seit über 15 Jahren bin ich als Privatanleger an der Börse aktiv. Beruflich beschäftige ich mich mit Software, Daten und Entscheidungen. Seit gut 5 Jahren gehe ich meiner Leidenschaft, dem systematischen Trading, nach. Mein Ziel ist es, eine langfristige und nachhaltige Rendite an der Börse zu erzielen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years