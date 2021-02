Fleischhauer

Ich bin kein Profi sondern enthusiastischer Kleinanleger mit Hang zu Sicherheit, Statistik und Mathematik. Nachdem ich seit meiner Jugend mit Aktien gehandelt habe, habe ich aufgrund von Zeitmangel und aufkommendem Familienleben Wikifolio für mich gewonnen und bin voll darauf umgeschwenkt. Bei all den tollen Tradern wäre ich närrisch, bei Kind, Frau und Hausbau noch selbst zu traden. Daher analysiere ich keine Aktien mehr, sondern nur noch Wikifolios. Da ich weiß, wie gefährlich es ist, ohne Plan und mit viel Emotionen zu entscheiden, habe ich ein (fast) emotionsfreies und statistisches Werkzeug entwickelt, welches für mich den Überblick behält und Entscheidungen trifft. Mein Dachwikifolio entspricht meinen eigenen Depotbeständen und soll mir in Zukunft als hauptsächliche Investitionsmöglichkeit dienen. Wenn das andere ebenfalls für sich so sehen, freue ich mich natürlich darüber. show more

