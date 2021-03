Övün Sever

Ich bin 46 Jahre alt und handele seit über 20 Jahren mit Aktien und Derivaten. Der Auslöser war, vielleicht wie bei vielen Anderen auch, die regelmäßige Berichterstattung über die Kapitalmärkte und hierbei insbesondere durch die Telebörse. Nach dem Abitur habe ich ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen und mit einem Diplom abgeschlossen. Bereits während des Studiums habe ich zahlreich Aktien und Derivate an verschiedenen Börsen gehandelt und Erfahrungen sammeln können. In diese Zeit fielen die Asien- und Dotcomkrise, die sich prägend für meine Handelspsychologie erweisen sollten und die Erfahrungen daraus sehr hilfreich waren, um auch in turbulenten Marktphasen zu bestehen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity