Torsten Frädrich

Oldie but goldie oder wie sagt man doch so schön? Ich bin durchaus bereits etwas in die Jahre gekommen, sowohl was meine Haarfarbe als auch was meine Erfahrungen an den Kapitalmärkten betrifft. Daher passt der Nickname „GrayWolf“ auch außerordentlich gut zu mir. Das Börsenfieber hat mich mit zarten 21 Jahren gepackt. Meine Faszination für die Finanzwelt hat bei meinem damaligen Freunden nur Fragezeichen in den Augen hinterlassen … grins. Logischerweise musste der Film „Wallstreet“ 1987 dann auch mein absoluter Lieblingsfilm werden. In nunmehr 27 Jahren Kapitalmarkterfahrung als Privatinvestor ist mir die Börse zwischenzeitlich in Fleisch und Blut übergegangen. Das Erste, was ich mir morgens anschaue sobald ich die Augen aufmache sind die vorbörslichen Aktienkurse sowie die Big News der Welt. Meine Frau schimpft regelmäßig mit mir und wagt es glatt zu behaupten, ich hätte mir mit meinem Hobby Börse eine Zweitfrau zugelegt 😉. Trotzdem ist sie seit mehr als zwanzig Jahren an meiner Seite. Zu unserem sehr bodenständigen Leben gehören auch unsere beiden Yorkshire Terrier Mädels. Mit mittlerweile 15 Jahren machen sie mir als GrayWolf durchaus Konkurrenz im Haus. Ich habe im Laufe der Jahre viele Hochs und Tiefs an den Märkten kommen und gehen sehen. Selbst die Dot.com Blase und die Bankenkrise habe ich unbeschadet hinter mir gelassen. Profitieren konnte ich bei allen meinen Investitionen von meiner ausgeprägten Affinität zu Bilanzauswertungen, meinem hervorragenden mathematischen Verständnis, meinen fundierten Kenntnissen in Betriebswirtschaft sowie in der globalen Geld- und Zinspolitik. Ich bin perfektionistisch und zwar nicht nur bei der Auswahl meiner Anlagen, sondern auch bei der selbstkritischen rückwirkenden Analyse aller getätigten Transaktionen. Ich bin der Meinung man lernt nie aus und bilde mich trotz meiner großen Expertise ständig weiter. Nach vielen Jahren Outperformer der Märkte wurde es jetzt Zeit für ein wikifolio. Mein wikifolio werde ich pflegen wie einen wertvollen Schatz. Damit mir das gelingt beschäftige ich mich täglich intensiv mit den Geschehnissen an den Märkten und in der Welt. Außerdem lege ich großen Wert auf eine ausgewogene gesunde Ernährung und treibe viel Sport. Disclaimer / Risikohinweis: Der Verfasser der Beiträge / Trader des wikifolios Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Verfasser / Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch die Verwendung der bereitgestellten Informationen entstehen. Es wird ebenso keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität dieser übernommen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Verfasser / Trader jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und diese auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung, welche sich auf materielle oder ideelle Schäden bezieht, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der bereitgestellten Informationen oder durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Verfasser der Beiträge / Trader des wikifolios agiert und handelt bei wikifolio ausschließlich als Privatperson. Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Das eingesetzte Kapital kann verloren werden. show more

