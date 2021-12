Tobias Dirr

Ich bin Bauingenieur bzw. Statiker und investiere seit 15 Jahren in Aktien. Ich möchte langfristig beweisen, dass man mit einem Megatrend Folgestrategie Investment-Ansatz den Gesamtmarkt nachhaltig outperformen kann. Es werden bewusst höhere Risiken eingegangen. Es wird eine maximale Beimischung von 10% zum einer ausgewogenen Buy & Hold Strategie empfohlen. Strategie: - Gehebelt Long/Short in Indexs (Nasdaq 100, Dax40, S&P500) Wochen/Monate - Krypto Swingtrading Wochen/Monate - Stockpicking von Tenbagger Monate/ Jahre show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years