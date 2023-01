Mehr als 25 Jahre Erfahrung beim Investieren in Aktien von Unternehmen. Ich habe einen Universitätsabschluss. Etwa 30 Bücher über Value Investing habe ich gelesen sowie weitere Finanzbücher, die mich inspiriert haben. Ich versuche Werte auszuwählen mit langer Haltedauer ähnlich einem ETF mit etwa jährlichem Rebalancing bei Bedarf. Ich plane, maximal einen Wert pro Jahr hinzuzufügen. Aussteigen werde ich nur bei meiner Meinung nach zu großen Problemen bei der Firma aus einem Wert. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years