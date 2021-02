Matthias Simon

Seit 2017 im Wertpapierhandel aktiv. Als "Happy Worker" bin ich überzeugt vom immanenten Wert zufriedener Mitarbeiter auf ihre jeweiligen Firmen. In Ermangelung entsprechender ETF sowie mit dem Hintergrund einer belegten, deutlichen Outperformance, versuche ich die Faktoren "Glück" und Zufriedenheit" der Mitarbeiter in ein Wikifolio zu übertragen, mit dem Anspruch, dass sich diese Werte langfrisitg auch in der Leistungsfähigkeit und damit dem Erfolg der entsprechenden Unternehmen widerspiegeln. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years