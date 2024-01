Marvin Hoffmann

Bitcoin Maximalist mit über 6 Jahren Erfahrung: In den letzten sechs Jahren habe ich meine Leidenschaft und mein Interesse auf das Bitcoin-Ökosystem konzentriert und dabei umfassende Expertise entwickelt. Mit Hingabe verfolge ich hautnah die neuesten Entwicklungen und Nachrichten im Bitcoin-Markt. Mein Fokus liegt ausschließlich auf Bitcoin, da ich davon überzeugt bin, dass es die treibende Kraft in der Welt der digitalen Währungen ist. Durch meine langjährige Erfahrung bin ich stets darauf bedacht, in Echtzeit auf Marktveränderungen zu reagieren und mich aktiv im Bitcoin-Universum zu engagieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years