Mein Vater arbeitet als Bänker und so fing ich schon in jungen Jahren an mich mit Aktien und der Börse zu beschaftigen. Bereits im Alter von 14 Jahren fing ich an mir meine ersten eigenen Wertpapiere zu kaufen. Mitllerweile bin ich 26 Jahre alt und beschäftige mich im Schnitt drei bis fünf Stunden am Tag mit der Börse. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years