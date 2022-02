Den ersten Kontakt mit Aktien hatte im Alter von ca. 10 Jahren, indem ich anfing mir Geschäftsmodelle von Unternehmen anzuschauen. Seitdem sind die Kapitalmärkte zu meiner Passion geworden. Ich lese täglich Artikel im Wall Street Journal, Investmentbücher oder andere Börsenmagazine. Hierbei lege ich großen Wert darauf, mich täglich weiterzubilden um in der Lage zu sein, langfristig besser als der Markt abzuschneiden. Ich glaube fest daran, dass Disziplin und harte Arbeit die Grundlage für jeden Investmenterfolg sind. Das Wikifolio wird aktiv gemanagt, um in Lage zu sein, adäquat auf Marktgeschehnisse reagieren zu können und sich ergebende Kaufmöglichkeiten zu nutzen. Ich versuche dabei auch psychologische Einflussfaktoren zu nutzen, die häufig die Rendite von Anlegern negativ beeinflussen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years